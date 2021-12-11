Члену ОП России Холодову запретили въезд в Молдавию без объяснения причин

Представитель Общественной палаты России Александр Холодов должен быть посетить мероприятие по противодействию коррупции, проходящее в Кишиневе. Однако молдавские пограничники не пустили его в страну без объяснения причин.

Об этом рассказал сам Холодов в социальной сети Facebook, записав несколько видео. В них он подтвердил, что по прилете в Молдавию его решили депортировать прямо из аэропорта, несмотря на официальное приглашение от консалтинговой компании Intellect group. Согласно ему, Холодов должен был присутствовать на мероприятии с 10 по 15 декабря.

«Меня выдворяют из Молдовы. Не объясняют почему. Официально: "не подтверждает цель поездки". Может быть, их смутило то, что я еду на конференцию по противодействию коррупции? И на выставку "30 лет коррупции"», — предположил он.

Отмечается, что Холодов имеет полное право присутствовать на официальном мероприятии не только благодаря приглашению, но из-за занимаемой им должности. Ведь именно то, что он является членом рабочей группы по взаимодействию с институтами гражданского сообщества при президиуме совета при президенте РФ по противодействию коррупции, позволяет ему быть экспертом в обозначенной области.