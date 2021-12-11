Суд признал главу Убинского района Новосибирской области виновным в браконьерстве

Глава Убинского района под Новосибирском Олег Конюк признан виновным в незаконной охоте на диких зверей. Соответствующее решение вынес Барабинский районный суд.

Вместе с чиновником участниками разбирательств стали еще несколько человек. Конюк вместе с подельниками зимой 2018 года на машинах осуществлял незаконную охоту на диких лосей.

«Производили поиск, выслеживание и преследование диких животных с целью последующего отстрела, и затем с использованием огнестрельного оружия незаконно добыли трех особей лосей на территории охотничьего угодья в районе с. Александро-Невское», — указано в постановлении суда.

Следствию удалось найти останки лосей у одного из злоумышленников, что вывело на остальных участников правонарушения. Конюку был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей с лишением права на получение охотничьей лицензии сроком на два года.