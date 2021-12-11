Песков: Россия обеспокоена повышенной концентрацией солдат НАТО и США в Греции

Москва обеспокоена повышенным уровнем присутствия военного контингента НАТО и США на территории Греции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу Antenna.

В ходе интервью представитель Кремля выразил мнение, что Афины никогда не будут враждебно настроены по отношению к Москве. Однако он также заметил, что РФ испытывает обеспокоенность нынешним положением дел с армейскими подразделениями Альянса и США в греческом государстве.

«Проблема очень простая. Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни, тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее», — сказал Дмитрий Песков.

Диалог пресс-секретаря президента РФ с журналистами телеканала прошел в преддверии переговоров российского лидера Владимира Путина с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Встреча двух политиков состоялась еще 8 декабря в Сочи. Antenna частично показала интервью с Песковым в среду, а полная версия беседы вышла в программе «Специальный репортаж» в ночь на 11 декабря.