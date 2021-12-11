Блинкен на встрече с новой главой МИД Германии Бербок обсудил отношения России и Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. В процессе диалога дипломаты обсудили ситуацию между РФ и Украиной. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Встреча глав МИД прошла в рамках министерских встреч перед саммитом G7. В частности стороны обсудили «российскую агрессию» по отношению к Украине.

«Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях (министерской встречи — Прим. ред.) Группы семи, чтобы обсудить российскую агрессию в отношении Украины», — сообщил Прайс.

В повестку переговоров между американским госсекретарем и немецким министром также вошли вопросы климата и сотрудничество в сфере экологии. Бербок также обговорила с Блинкеном приоритетные вопросы председательства ФРГ в рамках «Группы семи».

Многие западные СМИ и политики неоднократно заявляли о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что эти заявления являются безосновательными и делаются с целью нагнетания напряженности.