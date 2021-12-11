Sohu: Путин всего одним международным визитом нанес мощный удар по США

Визит президента РФ Владимира Путина в Индию и его переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди стали еще одной серьезной победой в противостоянии с Соединенными Штатами Америки.

Такое мнение высказали аналитики китайского издания Sohu, в материале, перевод которого представляет информагентство «ПолитРоссия».

Напомним, рабочий визит российского президента Владимира Путина в Индию –первый его очный визит в другую страну с начала пандемии – состоялся 6 декабря. В поездке главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, которые провели переговоры со своими коллегами.

По мнению китайских авторов, этот визит свидетельствуют о том, что Россию и Индию связывают особые отношения.

Также интересно отметить, что Владимир Путин посетил Индию в преддверии организованного Соединенными Штатами «саммита демократий», который состоялся 9 декабря.

Авторы Sohu считают, что российский президент, скорее всего посоветовал индийскому премьер-министру в дальнейшем не принимать участия в подобных мероприятиях проамериканского характера. Тем более, что Вашингтон регулярно пытается ослабить традиционно крепкие отношения между Москвой и Нью-Дели, упрекая при этом Индию за недостаточно демократичную, на взгляд США, модель политического управления.

Россия же предлагает Индии сотрудничество на взаимовыгодных условиях, напоминают авторы материала. И эти предложения Москвы, по их мнению, могут даже сыграть какую-то роль в урегулировании сложных отношений между Индией и Китаем.

pikist.com /

Ряд источников сообщает, что первый раунд примирения Нью-Дели и Пекина может быть организован уже в начале 2022 года на Зимней Олимпиаде, которая пройдет в Китае.

«Как известно, Владимир Путин почти наверняка посетит церемонию их открытия в столице КНР, и не исключено, что соответствующее предложение от российского лидера получит Нарендра Моди. Если это произойдет, можно будет с полной уверенностью говорить о серьезном ударе по Западу и США, который нанес президент РФ», — рассуждают китайские аналитики.

Но даже если этого не произойдет, Россию и Индию в любом случае уже связывают крепкие отношения. Это особенно заметно на примере военно-технического партнерства между странами, в рамках которого предусмотрены и совместные военные учения.

При этом Индия, как отметил ранее президент РФ Владимир Путин, все отчетливее движется к самодостаточности во всем, что связано с производством оружия. Но это не мешает Москве и Нью-Дели сохранять точки соприкосновения в области исследований и разработки новейших военных технологий.

Эту тему также поднял и индийский премьер-министр Нарендра Моди, который выразил надежду на то, что Россия окажет его стране помощь и в ряде совместных военных разработок и в том, что касается мирного атома.

Также Россия и Индия продолжают сотрудничество в области рядовых поставок оружия. Так между двумя странами был подписан договор о совместном производстве автоматов Калашникова АК-203.

Федеральное агентство новостей /

Хотя, как рассказал на днях возглавляющий Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, Индия придирчиво подошла к выбору нового оружия, и долго сравнивала разные предложения, остановив в конце концов выбор именно на российском автомате. Кроме того, ведется работа над заключением контракта об увеличении объемов лицензионного производства истребителей Су-30 на предприятиях Индии.

«Такое положение дел не может устраивать США, которые продолжают попытки переманить Индию на свою сторону, обещая взамен помощь в возможном противостоянии с Китаем. Однако ослабление национальной мощи Соединенных Штатов вынуждает Индию держаться от них на определенном расстоянии, чего, конечно же, нельзя сказать о России», — сообщают авторы Sohu,

В заключение китайские аналитики отмечают, что, судя по тому, как развивается ситуация, Владимир Путин вскоре может одержать очередную крупную победу, так как позиции России в Азии заметно укрепятся, благодаря всего одному рабочему визиту ее лидера в другое государство.