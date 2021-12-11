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Глава администрации Комсомольского района Приморья пойдет под суд за крупные взятки

Происшествия
Глава администрации Комсомольского района Приморья пойдет под суд за крупные взятки

Начальник отдела по управлению имуществом и охраны окружающей среды Комсомольского муниципального района в Хабаровском крае предстанет перед судом за взяточничество и превышение должностных полномочий, сообщили в краевом СУ СК России.

По данным следствия, муниципальный чиновник заставил представителя одной их фирм по оказанию услуг в сфере кадастровых и геодезических работ предоставить себе денежное вознаграждение. Общее покровительство чиновник предлагал за 20 процентов от прибыли предприятия.

Суммарно деятельность главы администрации повлекла уплату денежных средств за невыполненные работы в размере более 9 миллионов рублей. Махинации чиновника серьезно «ударили» по бюджету Комсомольского района.

Обвиняемый настаивает на своей невиновности. Уполномоченные органы направят уголовное дело в Центральный районный суд Хабаровска.

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