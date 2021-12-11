Безпалько: на Украине готовятся к «съедению» Ахметова, и никто ему не поможет

Украинскому олигарху Ринату Ахметову следовало заранее позаботиться о своей безопасности и наладить связи с Россией. Но он этого не сделал, и теперь, когда у него начался конфликт с президентом Зеленским, помощи ему ждать не от кого.

Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, по словам которого, украинские власти планируют отдать Ахметова на съедение транснациональному капиталу.

«Существует определенная вероятность того, что Ринат Ахметов как самый большой «олигарх» Украины первым будет отправлен «под нож» для транснациональных и международных корпораций. Сейчас идет борьба за те ресурсы, которые еще остались на Украине в, скажем так, доступном виде», — рассказал Безпалько.

ФБА «Экономика сегодня» / Анна Агибалова

По его словам, Украину ждет еще одна большая волна приватизации, и очевидно, что она затронет не только еще оставшиеся государственные активы, но и крупный бизнес.

«Так что весь описанный конфликт выражается в том, что олигархов и Ахметова, самого яркого представителя из них, готовят к "съедению"», — объясняет эксперт.

И в этой ситуации Ринат Ахметов, который понимает, что происходит и какая опасность ему грозит, не сможет рассчитывать на помощь России. Он даже не сможет за этой помощью обратится, считает Безпалько.

Федеральное агентство новостей / Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

«Сейчас в Россию Ахметов уже не придет, он находится под ударом. Он же очень неглупый человек. Раскладывал яйца в разные корзины, финансировал самые разные партии, чтобы те лоббировали его бизнес-интересы. Успешно вел дела, не участвовал в ряде скандалов, как некоторые другие», — рассказал собеседник издания.

Но Ахметов, как и другие украинские олигархи, просчитался, так как всегда считал и представителей крупного российского бизнеса, и всю Россию основной угрозой.

Все могло бы быть по-другому, если бы Ахметов лет двадцать назад осознал, как работает система, и что важную роль в ней играет государственный аппарат и силовой блок. Тогда Ахметов мог бы наладить устойчивые связи с политическими элитами в Москве, встроился бы в систему и стал медиатором, отметил Безпалько. Но теперь, по его словам, уже поздно.