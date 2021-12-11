Украинский депутат Медведчук призвал Киев наладить отношения с Москвой и СНГ

Украине необходимо сменить курс политики и нормализовать взаимоотношения с Россией и странами СНГ. Такое мнение выразил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий призвал Киев работать над выстраиванием «прагматичной экономики». По словам Медведчука, такими действиями удастся наполнить доходную часть госбюджета и не брать в долг у других стран.

«Для этого надо восстанавливать экономические отношения со странами-соседями. Восстанавливать экономические отношения с Россией, со странами СНГ. Наладить те рынки сбыта продукции, которые действительно могут принести пользу для Украины», — подчеркнул депутат Верховной рады в интервью телеканалу UkrLive.

Виктор Медведчук также заявил о необходимости приступить к прямым закупкам газа у России. По его словам, на территорию Украины и так поступает российское топливо, однако сейчас процесс обходится дороже и имеется необходимость в посредниках.