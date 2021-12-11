Премьер-министр Польши: Европа должна дать резкий санкционный ответ на «жесткую» политику России

Европейские страны обязаны прибегнуть к резким мерам санкционного реагирования в отместку на «жесткую» политику со стороны Москвы. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica.

Политик также выдвинул ультиматум России насчет будущих связей с Европой. По словам Моравецкого, Россия якобы «исследует границы дозволенного» и старается «разделить Европу». В связи с этим Москва «должна» дать окончательный ответ – будет она вместе с европейскими странами или же нет, уверен польский премьер. При этом он не упустил возможность упомянуть «Северный поток — 2», который, по его мнению, Европа обязана блокировать.

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — сказал он.

Тем временем министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава нашла новый рычаг давления на российский «Газпром», передает телеканал «360». По ее словам, польские власти призвали Еврокомиссию организовать антимонопольное расследование против компании из России.