Кедми рассказал о главных внешнеполитических интересах США на ближайшие годы

Соединенные Штаты Америки в обозримом будущем сосредоточат усилия на увеличении своего военного присутствия в Европе, на усилении влияния в Тихом океане и на приобретении влияния в Индийском океане.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен в ближайшее время заниматься основными проблемами, которые главным образом связаны с обеспечением безопасности национальных интересов США.

По мнению Якова Кедми Америка хочет расширить свое военное присутствие на территории Европы, а также усилить то влияние, которое у нее уже есть в Тихом океане. А в Индийском океане у США влияния нет, но Вашингтон хочет его приобрести. Этим, уверен эксперт, американцы и буду заниматься в ближайшее время.

«Для Белого дома большое значение имеет развитие отношений с Индией, поскольку вес этой страны на мировой арене продолжает расти. Американцам было бы выгодно получить такого мощного стратегического партнера, как Нью-Дели, особенно на фоне напряженных отношений с Пекином», — объяснил Кедми.

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Однако, добавил он, пока еще трудно предсказать, как именно будет развиваться ситуация. Ведь Индия является независимой страной, которую в первую очередь заботит ее самостоятельность. Индия никогда не станет продвигать интересы какой-то другой страны, даже Соединенных Штатов Америки. Поэтому иностранное присутствие в Индийском океане ее не образует, заявил Кедми.

Также политолог напомни, что Джейк Салливан в своем выступлении заявил, что Вашингтон не имеет на Ближнем Востоке никаких других интересов, кроме борьбы с международным терроризмом. По словам советника президента США, времена, когда борьбой с терроризмом пользовались для прикрытия вмешательства в локальные конфликты, уже миновали.

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Поэтому, считает Кедми, США сосредоточатся именно на тех трех направлениях, которые он перечислил. Тем более, что Салливан не упомянул ни Африку, ни Латинскую Америку, и это указывает на то, что они тоже больше не входят в сферу интересов Белого дома.