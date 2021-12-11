Зеленский: Европа породила «культ России» из-за страха перед Москвой

Европейские лидеры самостоятельно создали «культ России» своим поведением, признаваясь, что испытывают страх перед Москвой. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Политик также обратил внимание, что на европейской территории немало государств, страдающих от санкционной политики в отношении России. По словам Зеленского, часто в такой ситуации страны Европы «не думают про Украину или людей», передал телеканал «360».

«Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь», — сказал президент Украины в интервью телеканалу «1+1».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал Россию не вмешиваться в процесс вступления Украины в Альянс. По его словам, любое государство вправе самостоятельно выбирать свой вектор развития.