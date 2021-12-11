Путин появился на обложке декабрьского номера американского Newsmax

Фотография президента России Владимира Путина украшает обложку декабрьского номера американского консервативного журнала Newsmax. Снимок лидера с бокалом шампанского подписан как «Путин становится хозяином мира».

Новый выпуск приурочен к недавним переговорам главы России с его американским коллегой Джо Байденом. Стоит отметить, что Newsmax и одноименный телеканал выступают в поддержку экс-президента США Дональда Трампа. Последний до и после российско-американских переговоров в свойственной манере оценил способность Байдена вести беседу с Путиным, указав на слабость нынешнего главы Соединенных Штатов.

Авторы обложки сделали на этом акцент. Они отметили, что после Трампа мировым лидером может стать отнюдь не Байден. Теперь у Владимира Путина, по мнению издания, и вовсе нет серьезных соперников.

Госдеп ранее исключил заключение сделок между Путиным и Байденом на минувшем саммите, пишет телеканал «360». Как сообщили в американском МИД, глава Белого дома не шел на уступки своему российскому коллеге по вопросу Украины.