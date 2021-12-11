Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин появился на обложке декабрьского номера американского Newsmax

Политика
Путин появился на обложке декабрьского номера американского Newsmax

Фотография президента России Владимира Путина украшает обложку декабрьского номера американского консервативного журнала Newsmax. Снимок лидера с бокалом шампанского подписан как «Путин становится хозяином мира».

Новый выпуск приурочен к недавним переговорам главы России с его американским коллегой Джо Байденом. Стоит отметить, что Newsmax и одноименный телеканал выступают в поддержку экс-президента США Дональда Трампа. Последний до и после российско-американских переговоров в свойственной манере оценил способность Байдена вести беседу с Путиным, указав на слабость нынешнего главы Соединенных Штатов.

Авторы обложки сделали на этом акцент. Они отметили, что после Трампа мировым лидером может стать отнюдь не Байден. Теперь у Владимира Путина, по мнению издания, и вовсе нет серьезных соперников.

Госдеп ранее исключил заключение сделок между Путиным и Байденом на минувшем саммите, пишет телеканал «360». Как сообщили в американском МИД, глава Белого дома не шел на уступки своему российскому коллеге по вопросу Украины.

#сша #путин #байден #трамп #Newsmax