Олаф Шольц провел первый телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом после вступления в должность канцлера ФРГ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства Германии.

Во время переговоров Байден поздравил Шольца со вступлением в должность. Кроме того, стороны подчеркнули, что между Вашингтоном и Берлином должна сохраняться тесная связь.

Не обошлось без упоминания распространенной в Европе темы. Байден и Шольц поговорили о ситуации на границе России и Украины.

«Обе стороны подчеркнули тесные связи между Германией и США, указали на желание укреплять и углублять их ... Они сошлись во мнении, что трансатлантическая дружба обязательна для решения нынешних и будущих вызовов», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства ФРГ.

Как сообщил ранее политолог Ростислав Ищенко, президент Соединенных Штатов Джо Байден подставил Украину, отстаивая свои политические интересы. Он подчеркнул, что Вашингтон крайне заинтересован в том, чтобы Киев начал войну с Москвой, передает «Царьград».