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Зеленский подтвердил возможность проведения референдума по Донбассу

Политика
Зеленский подтвердил возможность проведения референдума по Донбассу

Проведение общегосударственного референдума по Донбассу может состояться на Украине. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский во время интервью телеканалу «1+1».

Помимо этого, он допустил создание отдельного формата и возможность проведения прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, данную инициативу поддерживают как европейские, так и американские партнеры Украины, передает «Царьград».

«Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — рассказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что другие государства не выступали с предложением провести голосование о статусе ЛДНР или спросить мнение у украинцев. Президент подчеркнул, что ему нечего скрывать от общества и подобными вопросами он шутить не намерен.

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