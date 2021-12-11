Зеленский подтвердил возможность проведения референдума по Донбассу

Проведение общегосударственного референдума по Донбассу может состояться на Украине. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский во время интервью телеканалу «1+1».

Помимо этого, он допустил создание отдельного формата и возможность проведения прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, данную инициативу поддерживают как европейские, так и американские партнеры Украины, передает «Царьград».

«Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — рассказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что другие государства не выступали с предложением провести голосование о статусе ЛДНР или спросить мнение у украинцев. Президент подчеркнул, что ему нечего скрывать от общества и подобными вопросами он шутить не намерен.