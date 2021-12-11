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Минюст России установил перечень компетенций для нового Общественного совета

Общество
Минюст России установил перечень компетенций для нового Общественного совета

Министерство юстиции России сформировало новый Общественный совет, задачей которого станет обеспечение гражданского контроля за деятельностью ведомства. Письмо с перечнем компетенций уже направлено социальному институту.

Общественный совет при Минюсте России является совещательно-консультативным органом общественного контроля. Его задачей стало оказание содействия по контролю за деятельностью министерства, в том числе обсуждение проектов различных законодательных инициатив общественной значимости, передает Федеральное агентство новостей.

Помимо этого, совет будет улучшать процесс взаимодействия ведомства с гражданским обществом. Также он призван выдвигать и обсуждать различные общественные инициативы и осуществлять подготовку заключения на проекты нормативных правовых актов при необходимости.

Также ранее Минюст России дополнил реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В список были включены еще четыре человека, а также одна организация, передает «Царьград».

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