Минюст России установил перечень компетенций для нового Общественного совета

Министерство юстиции России сформировало новый Общественный совет, задачей которого станет обеспечение гражданского контроля за деятельностью ведомства. Письмо с перечнем компетенций уже направлено социальному институту.

Общественный совет при Минюсте России является совещательно-консультативным органом общественного контроля. Его задачей стало оказание содействия по контролю за деятельностью министерства, в том числе обсуждение проектов различных законодательных инициатив общественной значимости, передает Федеральное агентство новостей.

Помимо этого, совет будет улучшать процесс взаимодействия ведомства с гражданским обществом. Также он призван выдвигать и обсуждать различные общественные инициативы и осуществлять подготовку заключения на проекты нормативных правовых актов при необходимости.

Также ранее Минюст России дополнил реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В список были включены еще четыре человека, а также одна организация, передает «Царьград».