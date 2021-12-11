Читатели The Times высмеяли британского министра обороны Уоллеса за планы войны в Арктике

Войскам Великобритании необходимо готовиться к выживанию при холодных температурах для борьбы с Россией в Арктике. Такое заявление министра обороны страны Бена Уоллеса рассмешило читателей The Times.

Об этом Уоллес сообщил во время своего визита в шведскую Лапландию. По его словам, войскам нужно тренироваться, чтобы приспособиться к выживанию и слежке при температурах до минус 40 градусов, передает «Царьград».

Министр обороны объяснил это тем, что Россия якобы активизировала свою деятельность в Арктике, поэтому Великобритания должна быть готова противостоять ей. Он уверен, что в скором времени из-за таяния ледников откроются новые торговые пути. Однако читатели The Times порекомендовали ему сперва разобраться с ситуацией на границе страны.

«Сперва Уоллес согласился, что сухопутные войска надо сократить. А теперь он решил, что двое парней и песик остановят крепнущую Россию», — написал Fake Viking.

По мнению пользователя под ником OmgDolly, воевать с Россией нельзя ни при каких обстоятельствах, поскольку это не входит в национальные интересы британцев. Eleanor Evans предположил, что сказанное Уоллесом крайне насмешило российское руководство.