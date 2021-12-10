Украинское посольство в США одержало победу на конкурсе пряников, который проводил Госдепартамент. Дипломаты испекли крымское «Ласточкино гнездо».

Суть конкурса Gingerbread Diplomacy заключалась в создании кулинарного арт-объекта, показав одну из достопримечательностей своей страны. Украинские дипломаты специально решили выбрать именно Крым. Пряник сделала жена одного из сотрудников посольства.

Рядом с пряником в виде «Ласточкиного гнезда» был установлен стенд с историей замка. Власти США похвалили украинских дипломатов за старания. Посольству решили присудить первое место, пишет «Царьград».

«Поздравляем посольство Украины в США с победой в Конкурсе имбирного хлеба Госдепартамента с их невероятным неоготическим замком "Ласточкино гнездо"», — написали в Госдепе.

Замок «Ласточкино гнездо» является одной из основных достопримечательностей Крыма. До возвращения полуострова к России внутри находился ресторан. После событий 2014 года сооружение решили реконструировать, а скалу под ним укрепить. Теперь это место является любимым среди туристов и путешественников. Они отмечают, что, находясь в составе Украины, Крым находился в редчайшем упадке.

Полуостров вернулся в состав России после проведенного в 2014 году референдума. Свою гражданскую позицию выразила большая часть жителей Крыма. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности полуострова является закрытым.