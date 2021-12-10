Глава ФЗНЦ Шугалей: террористическая угроза в Мали распространяется и на саму Европу

Обстановка в Республике Мали долгие годы остается напряженной. Об актуальной ситуации в стране и проблемах государства рассказал социолог Максим Шугалей.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей дал большое интервью военному журналисту Евгению Поддубному. Аналитические выводы социолога по поводу ситуации в африканских странах посвящены году его освобождения из плена в Ливии. Одной из затронутых тем в диалоге стала обстановка в Мали.

Шугалей напомнил, что жители этого африканского государства с 2012 года живут в состоянии постоянного кризиса безопасности. По его словам, опасность терроризма распространяется не только на Мали, но также и на Европу и близлежащие к республике страны.

«И я могу сказать, что Мали сейчас действительно находится в довольно-таки тяжелом положении. И там находится очень большое количество террористических группировок, которые, даже больше, чем в Ливии. И это угроза не только самой государственности Мали, но это угроза также и выходит за пределы естественно этой страны, это угроза в первую очередь Европе и странам, которые находятся рядом», — передает Федеральное агентство новостей слова ученого.

Шугалей проанализировал собранную информацию об африканском государстве. Исходя из этих данных можно смело заявить, что Мали — это «черный ящик» международного терроризма. По словам ученого, вопреки вводу французского военного контингента в страну в 2013 году число террористических ячеек со временем лишь растет.

Обученные и лояльные Парижу боевики выступают в роли настоящего «капитала» Елисейского дворца, который необходимо поддерживать, отметил Шугалей. Как раз по этой причине Франция продолжает «метаться»: сначала заявляет о скором выводе армии из Мали, но позже действует диаметрально противоположным образом.