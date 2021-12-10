Петербуржцы остались без отопления в квартирах из-за аварии в Адмиралтейском районе

Авария в Подъездном переулке привела к отключению отопления в 14 домах Петербурга. Об этом сообщили в службе ЖКС Адмиралтейского района.

Инцидент произошел около дома 15 в Подъездном переулке. Из-за аварии почти 200 домов теперь обогреваются не на полную мощность. А жителям 14 зданий приходится спасаться от холода своими силами. Известно, что вода в кранах тоже стала на несколько градусов ниже.

Петербуржцы, проживающие на проспекте Ветеранов, на днях тоже жаловались на холодные батареи. В этом районе города прорвало трубу. В Жилищном комитете указали, что на возвращение тепла потребуется время.

Это уже не первые жалобы горожан на работу властей. Смольный оказался не готов к наступившей зиме. В первый день снегопада на улицы не вышла спецтехника. Сейчас над городом нависла еще одна проблема — сосульки. Жители регулярно пишут жалобы на имя губернатора Петербурга Александра Беглова, но просьбы горожан остаются без внимания.