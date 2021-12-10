Уроженка Украины Анна Тув пережила артиллерийский налет в Горловке. Об этом она рассказала в интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада.

Боевые действия в Горловке Тув пережила в 2014 году. Несколько снарядов попали в ее дом. Жертвами обстрела стала дочь и супруг Анны. Сама женщина чудом смогла выбраться из-под обломков и спасти новорожденную девочку и сына. У детей диагностированы тяжелые травмы.

После пережитого Анна Тув решила заняться общественной деятельностью. Благодаря своему труду ей удалось привлечь внимание общественников со всего мира к происходящему в Донбассе.

Анна Тув рассказала Мире Тэрада о преступлениях украинских военных, поделилась ранее неизвестными подробностями трагедии. Полный текст интервью можно посмотреть на сайте Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.