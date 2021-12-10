Политолог Сатановский заявил о попытках Украины влезть в диалог между Россией и США

Общение Киева с Вашингтоном похоже на классический водевиль с любовным треугольником. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал странные истерики со стороны Украины в адрес Соединенных Штатов, которые были выдвинуты после саммита Россия — США. По словам Сатановского, страна пытается влезть во все, что происходит между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, Киев обиделся, поскольку американский лидер Джо Байден и его коллега из России Владимир Путин не достигли договоренностей, которые необходимы украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Также Киев возмутил то факт, что американский президент позвонил Зеленскому только спустя два дня.

«Что значит "занят был"?! Его звонка же в Киеве ждали, он что, этого не понимает?» — с иронией заметил Сатановский.

Эксперт добавил, что Киев также возмущает поведение Байдена на переговорах с Путиным. Президент США якобы вел беседу «недостаточно строго».

«Так скоро Вашингтон про Минские соглашения Украине напоминать начнет, на тему их выполнения. Непорядок! Совсем Байден от рук отбился», — написал Сатановский в Telegram.

Ранее Евгений Сатановский заявил, что США не станут развязывать третью мировую войну из-за Украины. По его словам, подобный конфликт может обернуться для Вашингтона серьезными последствиями.