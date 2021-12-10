Госдума рассмотрит закон о пролонгации эскроу счетов при затягивании строительства

Группа депутатов во главе с председателем думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла на обсуждение в нижнюю палату парламента документ о продлении сроков действия эскроу-счетов, сообщает «Парламентская газета».

Авторы проекта заметили, что застройщики часто затягивают сдачу жилья, чтобы потом продать недвижимость по более высоким ценам. Они возвращают средства дольщикам, из-за чего те не могут получить обещанное жилье.

Законопроект позволит продлить срок действия счета эскроу до того, как объект не будет введен в эксплуатацию, но не более чем на пять лет. Пролонгация программы будет происходить автоматически, но контракт может прекратить свое действие, если человек захочет самостоятельно отказаться от участия в проекте.