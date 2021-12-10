«Летающие» танки прибыли во Владивосток

Современные модернизированные танки T-80БВ поступили на вооружение береговых войск Тихоокеанского флота.

20 таких машин прибыло в столицу Приморья с целью усиления ударных возможностей приморского соединения морской пехоты, передает ИА PrimaMedia.

Как сообщает министерство обороны, эшелон доставил «летающие танки» на одну из железнодорожных станций Владивостока, откуда их в сопровождения военной автоинспекции доставили в автопарк соединения.

Танки семейства Т-80БВ объединяет единая газотурбинная силовая установка. Такая машина разгоняется до скорости свыше 70 км/ч и до 500 км без дозаправки, чем заслужила название «летающего» танка. Немаловажно и то, что боевая техника отлично ведет себя в суровых зимних условиях.