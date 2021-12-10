Эксперт: Путин втайне от «западных партнеров» провел две исторические спецоперации

Российский президент Владимир Путин, придя к власти после тяжелых событий 1990-х годов, смог восстановить страну и сделать ее независимой, и главное, что он сделал это на глазах у Запада, но незаметно.

Об этом рассказал политолог Виктор Аксючиц, по словам которого президент РФ сумел осуществить две спецоперации, действуя тайно, но при этом очень грамотно и искусно.

Ранее сам Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал о том, что в состав российского правительства 1990-2000-х годов были внедрены сотрудники Центрального разведывательного управления США, от которых необходимо было избавляться путем чистки кадров.

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США», — откровенно признался глава государства.

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Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал и политолог Виктор Аксючиц, по словам которого в 1990-х годах Запад действительно занимался внедрением своих сил во все сферы российского общества.

«Были заключены правительством России всякого рода сделки, которые потом, опять же, Путиным были постепенно отменены, по разработке очень ценных месторождений. Отдавались целые территории, большие участки морей и океанов и так далее», — подчеркнул эксперт.

Поэтому главной целью Владимира Путина сразу после его прихода к власти стало восстановление России и возвращение ей независимости. И главное, что это нужно было делать так, чтобы «западные партнеры» ничего не заподозрили, но ему это удалось.

«Он, помимо всего прочего, мастер спецопераций, — отметил Аксючиц. — Конечно, он понимал, что пока Россия слаба, нельзя действовать в открытую, нельзя действовать демонстративно, нельзя проявлять свою силу, надо все делать именно в режиме спецоперации, исподволь, тайно. И это ему замечательно удалось».

В частности, российскому президенту удалось осуществить две глобальные и сверхисторические спецоперации, которые заключались в восстановлении армии и ВПК России, а также в присоединении Крыма, заключил политолог.