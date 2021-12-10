Сенатор Пушков заявил о негативной реакции Польши на планы Байдена по диалогу России и НАТО

Последние 20 лет Польша ведет антироссийскую политику. Негативная реакция Варшавы на планы президента США Джо Байдена по диалогу России и НАТО ожидаема, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Страны Восточной Европы недовольны намерением Байдена начать диалог России и Альянса по ситуации вокруг Украины. Зарубежные СМИ сообщали, что одна из стран «Бухарестской девятки» «пришла в ярость» из-за этого. Пушков уверен, что этим государством является Польша. Об этом он рассказал журналистам.

«Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна», — подчеркнул сенатор.

Онлайн-саммит президента России Владимира Путина и Байдена состоялся 7 декабря. Переговоры длились порядка двух часов.