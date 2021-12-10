Депутат Вегнер намерен подарить Нуланд контурные карты после слов о Екатеринбурге

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд получит набор контурных карт после слов о Екатеринбурге. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Американский дипломат на заседании сенатского комитета по международным делам говорила об Екатеринбурге и Свердловске, будто оба города существуют в современной России. Также Нуланд заявила о «желании россиян жить в стране, как Украина».

«Что до Нуланд, ну право слово, мадам, сделайте что-то со своей американской школой, начните с азов, мы готовы вам прислать наши программы по географии и контурные карты. Завтра же отправлю ей такой набор контурных карт», — прокомментировал слова Нуланд Вегнер.

Политик добавил, что высказывание о желании россиян не соответствует действительности. Кроме того, в Екатеринбурге живут тысячи украинцев, которые не желают возвращаться на родину.

Ранее на слова Виктории Нуланд отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она высмеяла знания дипломата о России.