Годовая инфляция в США ускорилась до 6,8% и достигла максимума почти за 40 лет

Уровень годовой инфляции в США по итогам ноября 2021 года составил 6,8% и достиг максимума с 1982 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США.

По мнению ведомства, основными факторами роста цен стали высокий потребительский спрос и проблемы с поставками. Как считают американские чиновники, рост инфляции оказывает серьезное давление на восстановление экономики.

Повышение потребительских цен в ноябре составило 0,8%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. По итогу октября инфляция в США составила 0,9%.

Руководство Федеральной резервной системы ранее анонсировало скорое сворачивание программы помощи экономики для сдерживания ускорившейся инфляции. По мнению аналитиков, в декабре регулятор может сократить выкуп рыночных активов со 120 до 90 млрд долларов, чтобы начать повышение ключевой ставки уже весной.