Правоохранитель нейтрализовал напавшего на него с арматурой жителя Алтая

Вооруженный арматурой житель города Рубцовск в Алтайском крае напал на сотрудников полиции и начал избивать их металлическим прутом. С целью остановить злоумышленника правоохранители были вынуждены стрелять.

По предварительным данным, патруль полиции вызвали соседи дебошира, которые пожаловались на шум ночью. Увидев прибывших к месту инцидента правоохранителей, ранее судимый мужчина схватился за металлический прут и начал наносить им удары.

В ответ на это стражи порядка сделали несколько предупреждающих выстрелов в воздух. Однако нападавший не отреагировал на них и продолжил размахивать куском арматуры. Тогда полицейские были вынуждены стрелять непосредственно в злоумышленника.

От полученных травм дебошир скончался на месте. Сотрудники полиции были доставлены в больницу. Медики диагностировали у них закрытую черепно-мозговую травму и травму руки.