Глава Минпромторга РФ Мантуров спрогнозировал рост онлайн-торговли в 2021 году на 40%

Минпромторг ожидает, что рост онлайн-ретейла в текущем году составит 40%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя ведомства Дениса Мантурова.

По данным Росстата, оборот отечественной розничной торговли за десять месяцев 2021 года поднялся на 7,9% и составил 31 663,6 млрд рублей. Валовая выручка продовольственной розницы увеличилась на 2,1% (до 14 842,1 млрд рублей), а непродовольственной — на 13,7% (до 16 821,5 млрд рублей).

Глава министерства также заметил, что за текущий год частная торговля в РФ может вырасти на 10%, а онлайн-продажа — на 40%. Он напомнил, что в прошлом году показатели интернет-торговли увеличились на 60%.