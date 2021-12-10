Михеев объяснил, почему Украина провела новую морскую провокацию против РФ

Провокационная попытка корабля «Донбасс» украинских Военно-морских сил прорваться к Керченскому проливу минувшей ночью показывает, какую панику на Украине вызвал разговор Владимира Путина и Джо Байдена.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал политолог Сергей Михеев.

Напомним, вечером 9 декабря корабль управления ВМСУ «Донбасс», находившийся в Азовском море, без согласования с российской стороной взял курс на Керченский пролив. На запросы российских военных экипаж украинского судна не реагировал.

В итоге корабль сменил курс, так и не войдя в Керченский пролив, но ФСБ России назвала действия украинских моряков провокационными и угрожающими судоходству в регионе.

Как обратил внимание Сергей Михеев, комментируя произошедшее, провокация украинских ВМС проводилась как раз в то время, когда президент страны Владимир Зеленский разговаривал по телефону с американским коллегой Джо Байденом.

Федеральное агентство новостей /

По мнению политолога, тот факт, что эти события происходили синхронно, не может быть простым совпадением. Единственное, что должно интересовать в этой ситуации, это какую роль в провокации с «Донбассом» сыграли США.

Если к действиям украинских моряков у Керченского пролива руку приложили американцы, это ставит точку в разговорах о том, готов ли Вашингтон к диалогу с Москвой.

«Если бы что-то произошло, то все, о чем Байден договаривался с Путиным, оказалось бы просто пустотой. Но я думаю, что это было бы нелогично с точки зрения Байдена и бесперспективно для американо-российских отношений при всей их конфронтационной составляющей», — отметил Михеев.

По мнению эксперта, скорее всего, в провокации с кораблем «Донбасс» имела место «самодеятельность» Украины.

Подобные шаги украинских Военно-морских сил указывают не только на то, что Киев не в состоянии вести элементарное планирование, но и на то, какую панику в стране вызвали позитивные итоги российско-американского саммита на высшем уровне.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Это означает, во-первых, что у них плохо с головой – они не стратеги и не тактики. Во-вторых, это значит, что у них паника, они испугались более или менее миролюбивого тона переговоров Путина и Байдена. По косвенным данным, приходящим с Украины – я общался с рядом людей, – у многих там паника», — рассказал Михеев.

Украинские политики ждали более жесткого ответа главы Белого дома на требования Кремля, а когда этого не произошло, внутри украинского истеблишмента начался процесс расслоения. Пока Зеленский пытался сделать вид, что он выиграл, радикалы уже объявили Байдена предателем, а все, кто оказался между ними, не знают на чью сторону встать, заключил Сергей Михеев.