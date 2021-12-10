США ввели санкции против Северной Кореи, Китая и Мьянмы

Министерство финансов США ввело новый пакет санкций по Северной Корее, Китаю и Мьянме. Об этом стало известно 10 декабря.

Документ опубликован на сайте ведомства. В черном списке находятся десять организаций и юридических лиц, в том числе генеральная прокуратура Северной Кореи, военные учреждения Бангладеш и Мьянмы. В перечень также попал «Европейский институт ЮСТО» из Москвы.

Ограничения распространяются на корейские и китайские компании, включая мультипликационную студию из Шанхая. Санкции введены также против 15 человек из Китая, Бангладеш, Мьянмы, КНДР и против приднестровского политика Дмитрий Соина.