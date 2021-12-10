Смольный бросил петербуржцев в бою с «сосульками-убийцами»

Жилкомы Петербурга отказались решать проблему «сосулек-убийц». Горожане остались в сражении с острыми ледяными глыбами без помощи Смольного.

Жители Петербурга страдают от огромного количества сосулек, которые свисают с крыш зданий. Коммунальщики игнорируют эту проблему, о чем изданию Piter.TV рассказали рассерженные горожане.

«Сосульки-убийцы» появились в городе с конца предыдущей недели. Ледяные образования заметили после сильных снегопадов, сменившихся небольшим потеплением. Сосульки опаснее неубранного снега, так как могут пробить голову прохожим при падении.

В коммунальных службах есть специальные сотрудники, в чьи обязанности входит их устранение. Тем не менее сосульки висят уже несколько дней. В частности, в ЖКС №1 Фрунзенского района не смогли ответить, когда будут очищены крыши. А в ЖКС №2 Петроградского района звонившей горожанке рекомендовали следить за информацией на сайте организации.

Создается впечатление, что Смольный не собирается реагировать на проблему, пока в городе не случится первая трагедия, сообщает издание Piter.TV.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.