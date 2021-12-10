Куликов пояснил, почему «украинский проект» США зашел в тупик

Неудержимое желание президента США Джо Байдена в текущем году встречаться и разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным вызвано тем, что «украинский проект» Вашингтона зашел в тупик.

Такое мнение в эфире радио «Вести ФМ» высказал политолог и радиоведущий Дмитрий Куликов, который обратил внимание, что никто не ждал от недавних видеопереговоров российского и американского президентов ничего серьезного. Но судя по заявлениям Владимира Путина и Джо Байдена по итогам дистанционной встречи указывают на то, что ситуация принципиально изменилась.

«Если посмотреть на процесс, причем в историческом разрезе, последних 30 лет, то можно утверждать, что точка некоторого окончания этапа и принципиального изменения, она состоялась», — заявил политолог.

В первую очередь, по его словам, нужно обратить внимание на небольшой отрезок этих 30 лет – семилетний период с 2014 года по настоящее время. Именно в этот отрезок времени Штатам пришлось признать, что вся их концепция по отношению к России оказалась несостоятельной.

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«Обама провозгласил в 2014 году конец России, что она будет в абсолютной мировой изоляции, что ее экономика будет разодрана в клочья, — напомнил Куликов. — Эта американская линия зашла в тупик. Неудержимое желание Байдена за последний год встречаться и разговаривать с Путиным мотивировано, с моей точки зрения, тем, что весь «украинский проект» зашел в тупик».

А ведь американцы создавали «украинский проект» именно как средство для принципиального радикального ухудшения положения России, но у них в итоге ничего не вышло, заключил Дмитрий Куликов.