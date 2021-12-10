МИД РФ отметил критическую необходимость диалога с Западом по гарантиям безопасности

Диалог с Западом по гарантиям безопасности необходим. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел России.

Нынешний уровень отношений между сторонами упал до критической отметки. По этой причине необходимо наладить контакты по гарантиям безопасности.

«Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — сказано в сообщении.

Кроме того, российская сторона намерена внести комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к диалогу о стратегической стабильности.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о нежелании США идти навстречу в вопросах, которые касаются работы посольств. По его словам, Вашингтон предлагает неприемлемые схемы ротации.