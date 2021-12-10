Проблемы в системе ЖКХ Петербурга привели к очередному прорыву трубы

Взорвавшаяся труба с горячей водой проломила асфальт в Подъездном переулке возле дома №15. Об этом сообщает «Мегаполис» со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

К месту происшествия прибыла аварийная бригада. Кусок трубопровода, давшего течь, было решено заменить. Согласно планам, ремонтные работы продлятся ориентировочно до 14.00 субботы, 11 декабря.

Как уточнили в организации, пострадавших в результате ЧП не оказалось. В зоне дефекта находились несколько автомобилей, но, по предварительным данным, они не получили видимых повреждений. Возникшая ситуация с прорывом трубы возмутила петербуржцев.

«С такими счетами за ЖКХ, трубы должны бать вечными!» — прокомментировал один из участников сообщества «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб».

Возмущения жителей Северной столицы оправданы, ведь это уже не первый такой случай в городе. Губернатор Александр Беглов сообщал о снижении количества аварий на городской теплосети, однако прорывы труб ясным образом дают понять о наличии проблем в системе ЖКХ, которые Смольный пока не сумел решить. Об этом также говорят неубранные кучи снега и гололед на петербургских улицах, в результате чего граждане с трудом передвигаются по городу и стоят в восьмибалльных пробках.

Еще один взрыв трубопровода случился сегодня около станции метро «Беговая». Бездействие коммунальных служб и холодная погода превратили двор жилой многоэтажки в каток.