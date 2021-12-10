Экстрасенс Алекперов предрек сотрудничество России и Украины после свержения Зеленского

Азербайджанский провидец, участник программы «Битва экстрасенсов» Хаял Алекперов предрек неутешительное будущее Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому. Прогноз приводит Vesiskitim.Ru.

Ясновидящий считает, что в 2022 году обострятся все мировые кризисы. Кроме того, негативная динамика будет наблюдаться в отношениях России и Украины. По его словам, изменения произойдут из-за особенных положений Урана и Марса, которые они займут летом следующего года.

Потепление в сотрудничестве между Москвой и Киевом следует ожидать к концу 2022 года. Стороны также могут подписать соглашения, которые касаются совместного развития. Причиной изменений станут глобальные катаклизмы. Страны только совместными усилиями смогут справиться трудностями.

Алекперов также предсказал смену президента на Украине. Зеленского свергнут и на его место будет избран «грамотный правитель». Именно в этот момент начнется развитие сотрудничества между Москвой и Киевом.

Стоит отметить, что похожее предсказание опубликовала другая участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро. По ее словам, в 2022 году будут войны, которые приведут к изменениям в устройстве мира. При этом Россия будет развиваться долгое время и перерастет во что-то большее.