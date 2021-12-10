Свердловский депутат Петлин появился голым на дистанционном заседании партии «Яблоко»

Депутаты партии «Яблоко» 9 декабря провели дистанционное совещание в Zoom. На встрече отличился глава свердловского отделения Максим Петлин.

Главным вопросом встречи было исключение из фракции одного из лидеров внутренней оппозиции, депутата Филиппа Погорелова. Трансляция заседания появилась на платформе YouTube.

Неожиданно Максим Петлин расстегнул штаны и отошел от компьютера. Через несколько мгновений он снова появился на экране обнаженный. Политик прошел мимо компьютера и скрылся.

Пока сложно сказать, было ли это случайностью и спланированной «акцией». Участники заседания сделали вид, что не заметили выходки Петлина.