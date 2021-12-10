Политолог Кедми: Россию спасли благодаря действиям врачей Ельцина

Россия могла погрузиться в хаос, если бы первого президента Бориса Ельцина не спасли врачи. Об этом заявил израильский политолог, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Эксперт считает, что выборы главы государства в 1996 году были подтасованы. Сразу после избирательного процесса Ельцин оказался при смерти. Если бы политика не спасли, то страна могла оказаться в опасности.

«Неожиданно нет руководителя государства, вся эта бандитская свора олигархов и бандитов, связанных один с другим, должна была решить, кто между ними будет паханом. Тогда Россия была бы действительно в опасности. И, как ни парадоксально, и врачи, и те олигархи, которые спасали Ельцина для себя — они спасли Россию», — сказал политолог.

Кедми добавил, что избрание действующего президента Владимира Путина преемником Ельцина произошло случайно. Однако это оказалось правильным выбором, поскольку стало спасением будущего страны, пишет «Украина.ру».

«У Путина не было политической силы, но он умел командовать. И, впервые за многие годы, к власти пришел человек с государственным мышлением», — отметил Кедми.

Ранее Яков Кедми заявил, что западные страны испытывают страх перед российской армией. Именно по этой причине они никогда не станут воевать с РФ.