Пригожин подал иск в суд Англии на основателя Bellingcat за недостоверные публикации

Юридическая служба компании «Конкорд» передала в британский суд иск бизнесмена Евгения Пригожина в адрес основателя ресурса Bellingcat (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Элиота Хиггинса.

Как указывается в сообщении пресс-службы компании «Конкорд», иск был направлен в Высокий суд Англии. Юристы Пригожина намерены оспорить пять сообщений в социальной сети Twitter, которые были опубликованы Хиггинсом. Сумма возмещения морального ущерба, которую планирует получить предприниматель от журналиста, не разглашается.

«Напомним, что господин Хиггинс в своих твитах неоднократно заявлял, что Евгений Викторович несет ответственность за несуществующие операции вымышленной "группы Вагнера" в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах. Он также голословно обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений», — указали в пресс-службе.

В заявлении подчеркивается, что озвученные Хиггинсом сведения являются недостоверными и необоснованными. Этот факт Пригожин уже доказал в российских судах во время рассмотрения исков против других ответчиков.