Власти Эстонии, продвигая антироссийскую политику, в первую очередь стараются выполнить политический заказ Соединенных Штатов Америки и НАТО, отодвинут интересы своей страны на задний план.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО Российской академии наук Владимир Оленченко, по словам которого Вашингтон использует Таллин как инструмент давления на Москву и для ретрансляции в Европе американской позиции.

В частности, ранее глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет обвинил Россию в том, что она «своими действиями на Украине» и миграционным кризисом в Белоруссии якобы оказывает давление на прибалтов.

В результате, по словам министра, Эстонии, население которой составляет всего 1,3 миллиона человек, должна увеличить расходы на оборону до 2,32% от ВВП. Это требование НАТО по требованию Вашингтона приходится выполнять не только Эстонии, но и ряду других стран.

При этом Лаанет заявил, что НАТО следует быстрее реагировать на внешнеполитические шаги РФ и усилить активность на Балтике.

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Global Look Press / Jörg Carstensen

Как отметил Оленченко, в то время как Эстония, вместе с другими странами Балтии и Польшей, продвигают антироссийскую риторику и увеличение трат на коллективную оборону НАТО, западноевропейские страны, в честности Германия, выступают против этого.

«Заявления министра обороны и премьер-министра Эстонии отличаются тем, что в них нет ничего эстонского. Ранее эти принципы были озвучены генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином», — отмечает эксперт.

При этом он напомнил, что глава Пентагона еще в августе текущего года заявил, что США поддерживают евроатлантические устремления Киева и территориальную целостность Украины, и в связи с этим готовят рамочное соглашение по поддержке украинской безопасности и «сдерживанию РФ».

А Столтенберг, по словам Оленченко, не перестает фонтанировать самыми разными заявлениями о России.

nato.int /

Но ни НАТО, ни Соединенные Штаты не станут в реальности связывать себя обязательствами по поводу России, или гарантиями безопасности Украины. И Эстонии приходится транслировать стремление Вашингтона и Брюсселя сохранить свободу действий.

«Мы имеем дело с тиражированием американской позиции, направленной на усиление противостояния с РФ. Это стиль администрации Байдена, которая сочетает переговорный процесс с усилением военного и политического давления», — говорит эксперт.

Но США при этом, оказывая давление на Москву, сохраняют с ней диалог, в то время как эстонское руководство сосредоточилось на полностью антироссийской риторике.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Если бы эстонские руководители попытались соотнести эту риторику с национальными интересами, то перестали бы кичиться расходами на НАТО, а посмотрели бы на свое экономическое положение. По темпам роста инфляции Эстония держит первое место в регионе, данная картинка сохранится и в 2022 году, что означает ухудшение экономического положения населения», – констатирует Оленченко.

Таким образом, по его словам, эстонские власти вместо того, чтобы преследовать национальные интересы собственной страны, наносят ей вред, чтобы выполнить политический заказ Америки и НАТО.