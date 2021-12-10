Дмитрий Муратов и Мария Ресса получили нобелевские медали за 2021 год

Лауреаты Мария Ресса и Дмитрий Муратов приняли участие во вручении нобелевской премии мира за 2021 года.

Награждение состоялось в Осло. Журналисты стали обладателями Нобелевской премии за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира».

Журналист Мария Ресса представила Филиппины. Как отмечает Нобелевский комитет, она «использует свободу выражения мнений для разоблачения злоупотребления властью, применения насилия и растущего авторитаризма в своей родной стране».

Награда российскому журналисту и главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову была присуждена, так как «защищал свободу слова в России во все более сложных условиях», гласит сообщение комитета. Муратов также стал фигурантом расследования, по итогам которого журналисты обнаружили у него дорогостоящую недвижимость и доход от «заказухи».