Дипломат Рябков: США навязывают России неприемлемые схемы ротации дипперсонала

Американская сторона не идет навстречу России в вопросах функционирования посольств. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат Рябков рассказал о контактах по работе посольств России и США на пресс-конференции МИА «Россия сегодня». По словам замглавы министерства, Соединенные Штаты продолжают навязывать РФ неприемлемые схемы ротации и сроков командировок дипперсонала.

«По главным аспектам, по вопросам продолжительности пребывания персонала, по вопросам восстановления нормального визового обслуживания российских граждан у нас здесь в России и по ряду других аспектов на встречу нам ... не идут», — говорится в сообщении Рябкова.

Ранее дипломат посоветовал Вашингтону не пускать ситуацию с функционированием посольств на самотек. Американским властям стоит сделать выводы и договориться с Москвой, подчеркнул Рябков.