Московский стрелок может не вернуться на работу в спецслужбах из-за проблем с психикой

Во вторник бывший сотрудник Службы внешней разведки Сергей Глазов устроил стрельбу в одном из столичных МФЦ и убил два человека. Еще двое были серьезно ранены. Бывшая сожительница стрелка рассказала, что в последнее время замечала изменения в поведении мужчины. Теперь проблемы с психикой могут поставить крест на карьере Глазова.

Бывшая сожительница стрелка из московского МФЦ рассказала, что проблемы с психикой у мужчины стали появляться после годовой командировки в Малайзии. Ветераны СВР отметили, что пребывание в этой стране является тяжелым, что могло отразиться на мировосприятии Глазова.

Данную ситуацию в беседе с телеканалом «360» прокомментировал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, в спецслужбах все сотрудники проходят тщательный контроль, поэтому вероятность отправки человека с психическими и иными ментальными отклонениями в заграничные командировки практически отсутствует.

«Как только проблема появляется в вопросах психологической неустойчивости или отклонения, то, конечно, этот сотрудник вызывается в Москву и проходит полное обследование. А если психические нарушения были найдены, то руководство или ведомство делает все, чтобы сотрудника этого вылечить», — сказал он.

Однако стоит отметить, что при задержании и на допросе Глазов твердил о коронавирусе и «всемирном заговоре». В связи с этим Гончаров предположил, что мировая обстановка делает «какие-то накладки», поэтому не стоит исключать вероятность наличия других подобных случаев.