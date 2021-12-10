Сатановский поведал о реакции Киева на итоги переговоров Путина и Байдена

Киев всегда так сильно интересуется тем, что происходит между Москвой и Вашингтоном, и предъявляет так много претензий, что взаимоотношения США, России и Украины похожи на классический любовный треугольник из водевиля.

Об этом в своем Telegram-канале «Армагеддоныч» пишет российский политолог Евгений Сатановский, комментируя возмущение Киева из-за закрытых переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись 7 декабря.

«Что бы между Вашингтоном и Москвой ни происходило, Киеву до всего есть дело и надо непременно влезть со своими заморочками, хотелками или претензиями. Особенно много у него претензий. Отчего президенты двух стран (кто не понял — России и США) говорили так, а не иначе. Отчего не договорились о том, что Зеленскому было нужно. Он же просил?!», — пишет эксперт.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Также в Киеве возмутились тем, что Байден не перезвонил Зеленскому сразу же после разговора с Владимиром Путиным, чтобы отчитаться, а лишь через два дня.

«Что значит "занят был"?! Его звонка же в Киеве ждали, он что, этого не понимает?», — саркастически комментирует Сатановский.

А помимо этого, по его словам, украинские власти озвучивают еще множество мелких претензий «на закуску», чтобы еще больше развеселить журналистов. Например, им не нравится, что Байден был недостаточно строг, а его тон не был осень жестким. А еще глава Белого дома не пообещал воевать с Россией за Украину, а лишь пригрозил Москве санкциями, и то не слишком уверенно.

Ведь позиция украинской стороны по отношению к России строится как раз на постоянных угрозах, что американцы во главе НАТО «мокрого места не оставят от клятых москалей».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«А теперь, что? Так скоро Вашингтон про Минские соглашения Украине напоминать начнет, на тему их выполнения. Непорядок! Совсем Байден от рук отбился», — иронично пишет Сатановский.

По его словам, такое поведение стало нормой не только для нынешней украинской власти, но и для всех, кто руководит Украиной с самого распада СССР. Все, кто возглавлял эту страну, хотел быть «царем горы», чтобы все вокруг исполняли их замысловатые прихоти, решали проблемы, давали оружие и воевали за Украину, обогревали ее, кормили и обустраивали, не забывая и про личную прибыль местного начальства

И никак до этих несчастных людей не доходит, что никто не собирается ничего для них делать, так как все они для американских политиков не значат ничего – «даже не пятое колесо до возу, а сто двадцать пятое».