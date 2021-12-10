Сатановский поведал о реакции Киева на итоги переговоров Путина и Байдена

Киев всегда так сильно интересуется тем, что происходит между Москвой и Вашингтоном, и предъявляет так много претензий, что взаимоотношения США, России и Украины похожи на классический любовный треугольник из водевиля.
Об этом в своем Telegram-канале «Армагеддоныч» пишет российский политолог Евгений Сатановский, комментируя возмущение Киева из-за закрытых переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись 7 декабря.
«Что бы между Вашингтоном и Москвой ни происходило, Киеву до всего есть дело и надо непременно влезть со своими заморочками, хотелками или претензиями. Особенно много у него претензий. Отчего президенты двух стран (кто не понял — России и США) говорили так, а не иначе. Отчего не договорились о том, что Зеленскому было нужно. Он же просил?!», — пишет эксперт.
Также в Киеве возмутились тем, что Байден не перезвонил Зеленскому сразу же после разговора с Владимиром Путиным, чтобы отчитаться, а лишь через два дня.
«Что значит "занят был"?! Его звонка же в Киеве ждали, он что, этого не понимает?», — саркастически комментирует Сатановский.
А помимо этого, по его словам, украинские власти озвучивают еще множество мелких претензий «на закуску», чтобы еще больше развеселить журналистов. Например, им не нравится, что Байден был недостаточно строг, а его тон не был осень жестким. А еще глава Белого дома не пообещал воевать с Россией за Украину, а лишь пригрозил Москве санкциями, и то не слишком уверенно.
Ведь позиция украинской стороны по отношению к России строится как раз на постоянных угрозах, что американцы во главе НАТО «мокрого места не оставят от клятых москалей».
«А теперь, что? Так скоро Вашингтон про Минские соглашения Украине напоминать начнет, на тему их выполнения. Непорядок! Совсем Байден от рук отбился», — иронично пишет Сатановский.
По его словам, такое поведение стало нормой не только для нынешней украинской власти, но и для всех, кто руководит Украиной с самого распада СССР. Все, кто возглавлял эту страну, хотел быть «царем горы», чтобы все вокруг исполняли их замысловатые прихоти, решали проблемы, давали оружие и воевали за Украину, обогревали ее, кормили и обустраивали, не забывая и про личную прибыль местного начальства
И никак до этих несчастных людей не доходит, что никто не собирается ничего для них делать, так как все они для американских политиков не значат ничего – «даже не пятое колесо до возу, а сто двадцать пятое».