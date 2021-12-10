Заплатят втридорога. Украине предрекают высокие цены на газ и массовые отключения света

Жители Украины оказались жертвами большой игры государственной компании «Нафтогаз», которая стремится стать монополистом на энергетическом рынке страны. Об этом изданию Украина.ру рассказал эксперт в области энергетики из Киева Валентин Землянский.

В преддверии старта отопительного сезона правительство бывшей советской республики установило тариф для населения на уровне 8 грн (21,7 руб.) за кубометр. При этом в квитанциях за ЖКХ добавили новую строчку со стоимостью доставки топлива, которая в среднем составляет 1,8 грн.

Но на фоне разразившегося в Европе энергетического кризиса, рыночная стоимость газа на Украине оказалась в разы выше установленной властями суммы. В связи с этим ряд частных компаний попросту не смогли обеспечить столь низкие тарифы своим потребителям. В итоге, около 600 тысяч их клиентов были переданы в руки так называемого «поставщика последней надежды» (ППН). Им, разумеется, является «Нафтогаз».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Пару месяцев украинцы действительно платили за топливо 8 грн. Но в начале декабря цены на него неожиданно стали рыночными. На сайте «Нафтогаза» появилось сообщение о том, что 8 декабря их «поставщик надежды» установил для населения тариф в размере 46,22 грн (125,7 руб) за кубометр. При этом, как скоро цены вернутся в привычное русло, там не сообщили.

Между тем энергетический кризис становится все более заметным, рассказал Землянский. Из-за дефицита угля в подземных хранилищах, власти вынуждены экономить потребляемую населением электроэнергию. Жителей Кривого Рога, Донецкой, Херсонской и даже Киевской областей уже сейчас все чаще оставляют без света. Так, в конце ноября более суток без электричества, тепла и воды провели украинцы из Вышгорода — города-спутника Киева.

Если зима на Украине будет суровой, отключения станут еще более массовыми, констатировал энергетик.

«С 31 декабря на первое января все будет хорошо, я надеюсь, а вот с 15 января и до конца отопительного сезона будут возникать вопросы, так как газа в подземных хранилищах мало, а чем его меньше, тем меньше можно поднять газа в течение суток», — объяснил эксперт.

Невские Новости / Петр Мелихов

По словам Землянского, правительство уже одобрило повышение цен на газ в мае 2022 года. Ожидается, что стоимость одного кубометра поднимется в 2,5 раза — до 19-22 грн. Плюс ко всему возрастет и сумма за «доставку» топлива.

Но у Украины есть все шансы достойно выйти из кризиса, считает эксперт по энергетике. Для этого президенту Владимиру Зеленскому необходимо будет проявить чудеса дипломатии. Во-первых, договориться с Берлином (как центром Европейского союза) о финансировании для ремонта газотранспортной системы. А после наладить контакт с Москвой и в особенности «Газпромом», чтобы вернуть возможность использовать украинский транзит при прокачке газа в Европу.