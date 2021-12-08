США отказались от отправки своих военных на Украину для «войны с Россией»

Соединенные Штаты не намерены отправлять своих военных на Украину, чтобы те «воевали с Россией». Как отметил председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит, Вашингтон будет предпринимать другие меры.

По его словам, отправка американского военного контингента лишь усилит напряженность, вследствие чего Москва «начнет думать над дальнейшими действиями». Смит также добавил, что эвакуировать граждан США с Украины не планируется, однако соответствующий план разработан.

«Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат на Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения», — сказал он в интервью CNN.

В последнее время западные СМИ утверждают, что Россия якобы готовится к так называемому «вторжению» на Украину. Кремль же подобные утверждения неоднократно опровергал, подчеркивая, что РФ не представляет угрозы.