Экс-глава СБУ Смешко: Украине не дают противоракетное и противовоздушное оружие

Украина отчаянно нуждается в поставках противоракетного и противовоздушного оружия, однако его стране не выдают. Об этом рассказал бывший глава службы безопасности страны Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24».

Вашингтон за последние семь лет выделил порядка 2,5 миллиарда долларов на поддержку Вооруженных сил Украины. Также недавно президентом Соединенных Штатов Джо Байденом был согласован новый пакет по оказанию военной помощи Киеву. Он предполагает выделение средств в размере 60 миллионов долларов, и включает в себя поставки переносных противотанковых ракетных комплексов. Однако системы ПВО И ПРО по-прежнему остаются недосягаемыми для ВСУ.

«Нам нужно, в первую очередь сейчас, оружие противоракетное и противовоздушное, но нам его не дают. Мы имеем сейчас хорошую сухопутную армию, около 300-400 тысяч резервистов», — заявил Смешко.

В оборонный бюджет США следующего года уже внесены расходы на военную помощь Украине. На эти цели страна планирует выделить 300 миллионов долларов.