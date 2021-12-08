Ежегодный отпуск для работающих пенсионеров в России может быть увеличен до 31 дня

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работающих пенсионеров стоит увеличить до 31 дня. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Письмо с предложением направлено на имя главы Минтруда России Антона Котякова. В обращении Орлов указал, что работающие пенсионеры имеют право уйти в отпуск сроком на 28 дней. У этой категории граждан есть возможность отдохнуть еще 14 дней, но без сохранения зарплаты, пишет RT.

«В целях поддержки граждан, получающих пенсию по старости и продолжающих трудовую деятельность, многие из которых в силу возраста имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в дополнительном отдыхе, прошу вас оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан до 31 календарного дня», — говорится в сообщении.

Антон Орлов предложил сохранить право на дополнительные две недели отпуска в случае принятия инициативы. Пока возможность уйти на 31-дневный оплачиваемый отдых имеют несовершеннолетние граждане, устроившиеся на работу.