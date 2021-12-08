МВД России хочет получить разрешение на исследования патронов к гражданскому оружию

Законодательство об оружии может быть скорректировано в России. Ряд изменений в документ МВД направило в Министерство промышленности и торговли.

Согласно тексту письма, МВД России предлагает наделить ведомство полномочиями по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию. Они должны соответствовать криминалистическим требованиям, пишет РИА Новости.

«Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — говорится в тексте письма Минпромторгу.

Сейчас в России, как указали в ведомстве, нет закрепленной структуры, которая проверяла бы оружейные патроны на соответствие криминалистическим требованиям. Именно это МВД хочет исправить законодательно.