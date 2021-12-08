Андрианов: морозная зима может грозить Евросоюзу серьезными проблемами

Наступившая зима может оказаться очень суровой – самой морозной за последние 30 лет. И тогда энергетические проблемы Европы могут подтолкнуть Германию ускорить процесс сертификации нового российского газопровода «Северный поток – 2».

Такое мнение в комментарии газете «Известия» высказал доцент Финансового университета при российском правительстве Валерий Андрианов.

По словам эксперта, в условиях рекордно морозной зимы спрос на газ в Евросоюзе, чьи подземные газовые хранилища не были заполнены перед отопительным сезоном должным образом, будет очень высоким.

«Прирост спроса на газ может уже выражаться двухзначными цифрами, и первая из них необязательно будет единицей, — подчеркнул Андрианов. — На этом фоне перспективы Европы незавидные, она действительно может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами, вызванными дефицитом газа. И, скорее всего, это подтолкнет Германию к ускорению процесса сертификации "Северного потока – 2"».

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Европейским странам зимой придется искать возможности приобретения у «Газпрома» дополнительных объемов газа. Тем более, что это уже происходило в предыдущие годы при гораздо менее драматичных обстоятельствах.

«Здесь можно вспомнить февраль нынешнего (2021) года, когда интенсивные закупки российского газа начала Франция, где морозы оказались особенно сильны», — напомнил собеседник издания.

При этом ранее Станислав Митрахович – старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ – допустил возможность того, что в случае реализации неблагоприятного сценария развития событий, в Европе этой зимой из-за нехватки газа будет остановлена работа промышленных предприятий, в основном химических и металлургических производств.